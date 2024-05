Mbappé : L’annonce improbable d’un club espagnol sur son arrivée !

Thomas Bourseau

Après de multiples rebondissements au fil des dernières années, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid cet été. Tout serait convenu entre les parties concernées. Toutefois, le Betis Séville s’est amusé de ce feuilleton et de l’arrivée imminente de Mbappé en Espagne pour faire un teasing de sa venue au sein du club andalou sur ses réseaux sociaux.

Kylian Mbappé n’avait pas attendu la toute fin de saison pour l’annoncer. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux le vendredi 10 mai dernier, 48 heures avant sa dernière apparition au Parc des princes avec le maillot du PSG sur les épaules contre le Toulouse FC (1-3). Cela a été officialisé de la bouche du principal intéressé : c’était la dernière de ses sept années passées au sein du club parisien.

C’est fini au PSG, place au Real Madrid pour Kylian Mbappé

Que ce soit par le biais de sa vidéo d’adieu ou bien au micro des médias présents à Lille samedi dernier pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’OL (2-1), Kylian Mbappé a refusé de vendre la mèche concernant l’identité de son futur club. Et ce, quand bien même sa mère et représentante Fayza Lamari tenait le discours suivant à la sortie d’un restaurant chic du 8ème arrondissement de Paris lors d’une soirée privée organisée par Kylian Mbappé pour son départ. « Mais vous savez déjà, non ? », avec un sourire. Entre le clan Mbappé et le Real Madrid, tout serait déjà bouclé et l’attaquant aurait même trouvé son domicile dans la capitale, à savoir la propriété de Gareth Bale pour 11M€.

🆕🏟️😜Pues sí que ha quedado bonito el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/QVA9QuhUBX — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 27, 2024

Le Betis Séville tease ironiquement l’arrivée de Kylian Mbappé en Andalousie