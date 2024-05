PSG : Un joueur de Luis Enrique va rejoindre Mbappé en Espagne ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG en prenant le soin de ne pas encore dévoiler sa destination. Le Real Madrid sera cependant le prochain club du capitaine de l’équipe de France. Et en parallèle, Carlos Soler serait susceptible à son tour de plier bagage en quittant Paris pour l’Espagne. Explications.

Deux ans après son arrivée du FC Valence, son club formateur, Carlos Soler (27 ans) pourrait et devrait même prendre la porte cet été. Le PSG préparerait son départ et le milieu offensif espagnol en ferait de même selon Le Parisien. Son souhait serait de se relancer ailleurs et un retour aux sources est d’actualité. Relevo confiait la semaine dernière que Valence réfléchissait à le rapatrier.

Le FC Valence rejoint par la Real Sociedad pour Carlos Soler ?

Cependant, le FC Valence ne serait pas seul à s’être positionné sur le dossier Carlos Soler. A en croire les informations communiquées par la Cadena Cope ce mardi matin, la Real Sociedad, tombée en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG, négocierait d’ores et déjà avec le Paris Saint Germain pour le recrutement de Carlos Soler pour un transfert avoisinant les 15M€. Et visiblement, outre Valence et la Real Sociedad, le joueur du PSG a une jolie cote sur le marché des transferts.

Villarreal et Aston Villa s’invitent aussi à la fête ?