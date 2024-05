Mercato : Un entraîneur arrive et réclame un joueur du PSG

Axel Cornic

Recruté pour 60M€ il y a seulement quelques mois, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain puisqu’il ne rentrerait plus dans les plans de Luis Enrique et cela s’est vu au fil de la saison, puisque son temps de jeu n’a cessé de diminuer. En Italie, plusieurs clubs seraient déjà sur le coup et cela serait notamment le cas du Napoli.

Le mercato de Luis Campos n’a pas été parfait l’été dernier et certains joueurs ont clairement eu du mal à s’imposer au PSG cette saison. C’est le cas de Manuel Ugarte, qui après des débuts tonitruants semble être sorti peu à peu du dispositif de Luis Enrique, au profit d’un Vitinha replacé au poste de numéro 6.

Luis Enrique pas fan de Ugarte

Ainsi, un départ a commencé à se dessiner dès le début du printemps, avec le nom de l’Uruguayen qui a commencé à circuler en Italie. C’est notamment le cas avec la Juventus, qui chercherait un remplaçant à Adrien Rabiot en cas d’échec dans les négociations autour de sa prolongation de contrat. Mais un autre club de Serie A pourrait bien relancer les débats autour du joueur du PSG.

Conte aimerait l’avoir au Napoli