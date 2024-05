Mercato - PSG : La décision est prise pour ce flop à 60M€

Alexis Brunet

L'année dernière, le PSG a effectué de gros investissements lors du mercato estival. Le club de la capitale a notamment déboursé 90M€ pour s'offrir Randal Kolo Muani ou bien encore 60M€ pour Manuel Ugarte. Les deux joueurs ont globalement déçu et Paris pourrait d'ailleurs déjà se séparer de l'international uruguayen, en cas de belle offre.

Encore une fois cet été, le PSG sera l'un des acteurs majeurs du mercato estival. Un renfort par ligne minimum devrait débarquer, pour apporter de la concurrence et ainsi pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le même temps, des joueurs devraient quitter l'effectif de Luis Enrique. Et même les recrues de l'été dernier pourraient ne pas être épargnées au PSG...

Le PSG pense à Kimmich ou Guimarães

Pour ce qui est du milieu de terrain, le PSG a coché deux noms séduisants. Luis Campos pense notamment à Joshua Kimmich ou bien à Bruno Guimarães. Le Brésilien coûtera cher au conseiller football parisien, la somme de 100M€ est évoquée. Un transfert de l'Allemand sera moins coûteux, car ce dernier est en fin de contrat l'été prochain.

Ugarte pourrait quitter le PSG