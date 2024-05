Départ de Mbappé : Le PSG prépare une surprise sur le mercato ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG ne compte pas recruter de nouvelle star, préférant miser sur un collectif fort.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé est sur le point de changer de club. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans a annoncé publiquement qu'il allait quitter l'écurie parisienne librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à l'intersaison, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mercato : Ce deal qui bloque le PSG pour un transfert https://t.co/FxAXD3dBgV pic.twitter.com/BnBd8Rj2On — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Le PSG ne va pas recruter de star cet été

Sur le point de perdre sa plus grande star, le PSG a déjà tout prévu pour le prochain mercato estival. D'après Le 10 Sport, le club de la capitale sait comment il veut se renforcer après le départ de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 1er avril, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas recruter une nouvelle superstar pour oublier le capitaine de l'équipe de France. A partir de la saison prochaine, l'écurie rouge et bleu veut plus que jamais miser sur la construction d'un collectif très fort. En ce sens, le PSG prévoit de s'offrir les services d'un nouvel ailier, d'un milieu de terrain et d'un défenseur axial droit.

«Peut-être qu'on ne fera pas de recrutement d'un joueur de classe internationale»