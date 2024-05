Le PSG dit stop pour ce transfert à 58M€

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est une piste de longue date du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale prévoyait de retenter sa chance cet été. Toutefois, la direction du PSG aurait finalement décidé de jeter l'éponge pour Bernardo Silva.

Très performant sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva a alarmé le PSG. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'international portugais est une piste de longue date du club parisien. Toutefois, le PSG n'a jamais réussi à arracher Bernardo Silva aux Citizens de Pep Guardiola.

Le PSG ne veut plus de Bernardo Silva

Malgré ses échecs successifs avec Bernardo Silva, le PSG envisageait de revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Cependant, les hautes sphères rouge et bleu auraient finalement décidé de laisser de côté ce dossier.

«Le renfort d'un ailier droit n'est plus de mise»