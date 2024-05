Mercato : Une star laisse la porte ouverte pour le PSG

Axel Cornic

Révélation de la dernière saison de Serie A, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être le grand gagnant de la succession de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain serait prêt à miser gros sur lui et son coéquipier Victor Osimhen, qui semblait pourtant être l’une des priorités du mercato, pourrait même être écarté pour se concentrer exclusivement sur l’ailier géorgien.

Le mercato estival n’a pas encore débuté, mais le PSG ratisse déjà le terrain pour trouver son premier gros coup. Car avec le départ de Kylian Mbappé il faudra absolument frapper fort sur le marché des transferts et la solution pourrait venir de Serie A, qui semble être l’un des terrains de chasse préférés de Luis Campos.

Kvaratskhelia à tout prix ?

Le boss du recrutement parisien semble en effet travailler sur la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, l’un des grands acteurs du Scudetto 2023 du Napoli. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le géorgien pourrait être le gros coup de l’été, avec Tuttosport qui a d’ailleurs récemment annoncé que le PSG pourrait même lâcher Victor Osimhen pour tout miser sur lui.

Le Napoli sans Europe