Transferts - PSG : La succession de Mbappé bouclée… d'ici quinze jours ?

Alors que Kylian Mbappé a disputé son dernier match lors de la finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain travaille d’arrache-pied afin de lui trouver un successeur. Plusieurs options ont été évoquées ces dernières semaines, mais les parisiens semblent surtout regarder vers la Serie A et surtout vers le Napoli, avec le duo formé par Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

D’Ezequiel Lavezzi à Fabian Ruiz en passant évidemment pas Edinson Cavani, depuis une dizaine d’année le PSG et le Napoli ont bouclé quelques jolis coups. Et ça pourrait bien continuer, puisque les Parisiens lorgneraient les deux grandes stars actuelles de l’équipe napolitaine avec Victor Osimhen, déjà approché l’été dernier comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, ainsi que son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.

Deux stars pour oublier Mbappé

Si les relations semblent toujours être très bonnes, la tâche ne s’annonce pas facile pour le PSG. Car si Osimhen est clairement en vente avec sa clause de départ entre 120 et 130M€, ce n’est pas le cas de Kvaratskhelia. Ce dernier serait même en négociations avec le Napoli pour prolonger son contrat, avec le président Aurelio de Laurentiis qui aimerait faire de lui la nouvelle star du club avec le départ programmé du Nigérian.

Kvaratskhelia veut que tout soit terminé avant l’Euro

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , on devrait y voir plus clair pour le Géorgien au cours des prochains jours. Car il aurait annoncé à son agent qu’il aimerait que son avenir soit décidé avant le début de l’Euro le 14 juin prochain, avec toutes les options qui seraient donc encore envisagées pour le moment. Mais son transfert va coûter cher, puisque le PSG devrait débourser au moins plus de 100M€ pour convaincre le Napoli.

Le PSG prêt à oublier Osimhen ?