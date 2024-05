Mercato : PSG-Real Madrid, encore une guerre après Mbappé

Alexis Brunet

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé va quitter Paris. Le champion du monde va prendre vraisemblablement la direction du Real Madrid. Les relations sont donc tendues entre les deux clubs et cela n'est pas prêt de s'arranger. En effet, les dirigeants français et espagnols visent le même joueur sur le mercato, un certain Leny Yoro.

L'aventure de Kylian Mbappé au PSG s'est donc terminée samedi soir, sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. L'attaquant a remporté la Coupe de France face à l'OL, à l'occasion de son dernier match avec Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Français doit maintenant s'engager avec le Real Madrid.

Le Real Madrid et le PSG pistent Yoro

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas vraiment apprécié le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Les relations entre le PSG et le club espagnol sont donc tendues et un nouveau dossier pourrait bien remettre de l'huile sur le feu. D'après le journaliste Fabrizio Romano, qui s'est exprimé pour Caught Offside , les deux équipes veulent mettre la main sur le même joueur, Leny Yoro. Liverpool est également en embuscade. « Comme je l'ai déjà mentionné, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont absolument dans la course pour Yoro. Il est également vrai que Liverpool l'a repéré, mais pour l'instant, la situation est vraiment basée sur le prix que Lille demandera - tous les clubs attendent essentiellement cela. Liverpool pourrait se renforcer en défense centrale cet été, comme je l'ai déjà rapporté, mais voyons si ces recherches et ce suivi de Yoro se traduisent par quelque chose de plus concret. Pour l'instant, il s'agit d'un repérage normal d'un grand talent, et je crois savoir que le PSG et le Real Madrid sont très présents dans la course à sa signature. »

Panique pour ces deux joueurs du PSG https://t.co/3fX4bXFt7B pic.twitter.com/Slyz5ZbZMu — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Leny Yoro aurait un faible pour le Real Madrid

Actuellement, Leny Yoro n'aurait pas encore pris sa décision pour son avenir. Toutefois, il devrait bien quitter le LOSC cet été. Le PSG aurait un léger train de retard, puisque le défenseur souhaiterait rejoindre le Real Madrid. En revanche, Luis Campos pourrait faire jouer ses bonnes relations avec Jorge Mendes, l'agent du Français, pour mettre la main sur le crack lillois.