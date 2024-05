Mercato : Le PSG a perdu 180M€ avec Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid pour 0€. Interrogé sur Kylian Mbappé, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule, reprochant au PSG de ne pas avoir vendu son numéro 7 pour 180M€ quand il en avait la possibilité.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a été prêté avec option d'achat au PSG. Pour conserver l'attaquant de 25 ans, le club de la capitale a activé sa clause à 180M€. Et après avoir passé sept années au PSG, Kylian Mbappé va changer d'air à l'intersaison. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine de l'équipe de France va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Mbappé va rejoindre le Real Madrid pour 0€

Présent dans l'émission l' After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo est revenu sur le transfert à 0€ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Et le journaliste de RMC Sport s'est emporté, estimant que le PSG aurait dû vendre son numéro 7 pour 180M€ il y a deux ans.

«Si le PSG était un vrai club, Mbappé serait parti pour 180M€»