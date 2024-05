Mercato - PSG : Le prochain club de Mbappé dévoilé en direct

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l’a officialisé il y a quelques jours maintenant : il va quitter le PSG à l’issue de son contrat. En revanche, pour le moment, le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas annoncé où il évoluera la saison prochaine. Mbappé garde ainsi un semblant de mystère, même si tout le monde s’attend à le voir débarquer au Real Madrid. Pour Daniel Riolo, il n’y a d’ailleurs plus aucun doute à avoir à ce sujet…

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Tous les regards se tournent vers le Real Madrid, mais pour le moment, le principal intéressé ne veut pas officialiser son départ vers la Casa Blanca. « Je pense déjà que la moindre des choses était de faire ses adieux et bien finir avec mon club. Il y a un trophée, je pense qu’il y a un temps pour tout. J’annoncerai mon club en temps et en heures. Je pense que je le ferai dans quelques jours. (…) Il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu’il s’est passé », expliquait ce samedi Mbappé après la finale de la Coupe de France.



« Tout est prévu depuis longtemps »

Kylian Mbappé garde donc un semblant de mystère pour son futur club, mais Daniel Riolo a mis fin aux dernières interrogations. Le futur ex-joueur du PSG va bel et bien rejoindre le Real Madrid comme il l’a annoncé à RMC : « J’aime bien que certains emploient encore le conditionnel sur Mbappé au Real. C’est assez drôle parce qu’elle l’a elle-même dit, que la ministre des Sports a parlé avec Florentino Pérez pour les JO et qu’Emmanuel Macron a fait la même chose. Mais s’il ne va pas Real, la ministre et le président de la République ont parlé au Real Madrid pourquoi en fait ? Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui essaient de faire planer un vrai suspense. Si Mbappé va au Real ? Ça fait un an que je le dis et que tout est prévu depuis longtemps ».

La discussion entre la ministre des Sports et Florentino Pérez