Mercato - PSG : Riolo vend la mèche pour la destination de Mbappé

La rédaction

Si Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG, il garde pour le moment le mystère en ce qui concerne son prochain club. Il n’y a cependant pas trop de suspens quant au fait que le capitaine de l’équipe de France rejoindra le Real Madrid. Daniel Riolo l’a d’ailleurs confirmé, c’est du côté de la Casa Blanca que Mbappé va poursuivre sa carrière.

Après la rencontre entre le PSG et l’OL ce samedi soir, Kylian Mbappé a été interrogé sur son prochain club. Celui qu’on annonce au Real Madrid a alors entretenu le mystère, expliquant : « J’annoncerai mon club en temps et en heures. Je pense que je le ferai dans quelques jours ».

Luis Enrique annonce la couleur pour le mercato du PSG https://t.co/oxBVpBgv5G pic.twitter.com/T25o2PArvm — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Le Real Madrid après le PSG

On se doute cependant que Kylian Mbappé ira au Real Madrid. A ce propos, Daniel Riolo a été très clair au micro de RMC : « J’aime bien que certains emploient encore le conditionnel sur Mbappé au Real. C’est assez drôle parce qu’elle l’a elle-même dit, que la ministre des Sports a parlé avec Florentino Pérez pour les JO et qu’Emmanuel Macron a fait la même chose. Mais s’il ne va pas Real, la ministre et le président de la République ont parlé au Real Madrid pourquoi en fait ? ».

« Tout est prévu depuis longtemps »