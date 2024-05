Mercato - OM : Un club de Ligue 1 répond à Longoria !

La rédaction

Une semaine après la fin de la Ligue 1 et le dernier match de Jean-Louis Gasset sur son banc de touche, l’OM n’a toujours pas annoncé qui serait son coach pour la saison prochaine. Alors que la piste menant à Paulo Fonseca semble plus que jamais proche de tomber à l’eau, les dirigeants phocéens tentent de se tourner vers d’autres pistes. Et Franck Haise, qui serait sur le départ au RC Lens, pourrait être un candidat. Mais les Sangs et Or n’ont pas dit leur dernier mot.

C’est un été bouillant qui attend l’OM. Après une saison très décevante, les dirigeants s’apprêtent à devoir boucler de nombreux départs et arrivées, mais aussi, et surtout, dégoter un nouvel entraîneur. Pour cette seconde mission, les Phocéens enchaînent les déceptions, puisque Paulo Fonseca semble s’éloigner de jour en jour du Vélodrome, et que deux autres techniciens ont rejeté la proposition faite par les Olympiens. Vendredi, L ’Équipe lâchait une bombe en affirmant que Franck Haise souhaitait quitter le RC Lens cet été. Mais le club nordiste compte bien tenter de retenir son coach.

Franck Haise considéré comme l’homme de la situation à Lens

Après être parvenu à accrocher le deuxième place de Ligue 1 lors de l’exercice passé, le RC Lens a disputé la Ligue des Champions cette saison. Mais les belles perspectives lensoises ont volé en éclats, puisque les pensionnaires de Bollaert ont été éliminés dès la phase de poule de la compétition européenne et ont conclu cette année de Ligue 1 à la septième place du classement. D’après RMC , malgré cette saison en deçà de la précédente, les dirigeants de Lens espèrent conserver Franck Haise. Le média précise que le manager passé par le FC Lorient fait toujours l’unanimité au sein du club.

De nombreux clubs présents pour Franck Haise