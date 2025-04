Ronaldo à Paris, il hallucine !

Pierrick Levallet

Au cours de sa carrière, Zoumana Camara a eu la chance de côtoyer de grands joueurs. Passé par le PSG entre 2007 et 2015, l’ex-international français a pu évoluer avec Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Mais plus tôt dans sa carrière, Zoumana Camara a partagé le même vestiaire que Ronaldo à l’Inter entre 1998 et 2000. L’ancien entraîneur des U19 du PSG a d’ailleurs livré une anecdote surprenante sur la légende brésilienne.

Ronaldo débarque à Paris pour une opération

« Petite anecdote sur Ronaldo. Il se fait opérer à Paris par Eric Rolland et le professeur Sailant. C’est quant même Ronaldo. Comme c’est Ronaldo, il vient à Paris, il y a quand même une forme de respect, il est dans un moment difficile » raconte d’abord Zoumana Camara pour Kampo.

«P*tain, il se rappelle de moi»

« Tu as Pauleta qui va le voir à l’hôpital avec un maillot signé de toute l’équipe. Quelques jours après, on arrive à l’entraînement et Pauleta me dit : ‘Tu as joué toi avec Ronaldo’. Je lui dis que oui quand j’étais jeune à l’Inter Milan. Je me demande pourquoi il me dit ça. Après il me dit : ‘J’ai vu Ronaldo, il te dit bonjour’. P*tain, il se rappelle de moi. Ça m’a fait quelque chose » poursuit ensuite l’ex-joueur du PSG, visiblement marqué par le fait que Ronaldo se souvienne de lui.

S'il a appartenu deux ans à l'Inter, Zoumana Camara n'y est resté finalement que quelques mois. Prêté à Empoli en 1999, il a ensuite été envoyé au SC Bastia entre 1999 et 2000 avant d'être transféré définitivement à l'OM.