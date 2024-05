Transfert au PSG, il commet une belle erreur ?

Thibault Morlain

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG serait en train de finaliser son premier transfert. En effet, les derniers détails de l’arrivée de Matvey Safonov seraient en train d’être bouclée. La visite médicale du gardien russe serait imminente. Safonov devrait alors débarquer de Krasnodor contre 20M€. Mais voilà que signer au PSG ne serait pas le meilleur choix pour sa carrière.

Cet été, il faut s’attendre à de nombreux transferts au PSG. Et le premier serait déjà en passe d’être bouclé, avant même l’ouverture du mercato. En effet, cela fait maintenant quelques jours qu’il est question d’un intérêt du club de la capitale pour Matvey Safonov. A la recherche d’un deuxième gardien pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, le PSG serait tombé sous le charme du portier russe de Krasnodar. Et voilà que ça s’est accéléré ce mardi avec les informations annonçant la venue à Paris de Safonov afin de passer sa visite médicale en vue de boucler donc son transfert au PSG.

Un faible temps de jeu au PSG ?

En Russie, ce transfert de Matvey Safonov au PSG fait beaucoup parler. Ça a notamment été le cas d’Alexey Gasilin, passé par le Zenit. Et pour Match TV, il a expliqué que Safonov se trompait en allant à Paris et qu’un transfert à l’AS Monaco aurait été préférable : « Pour Krasnodar, vendre son joueur à un club de haut niveau est super. Si nous parlons des chances de jouer ici et maintenant, alors, bien sûr, elles sont faibles. Mais il y a l'exemple de Lunin, devenu gardien du Real Madrid grâce à un prêt et qui s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions ».

« Un déménagement à Monaco serait plus logique »