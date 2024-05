Mercato : Il débarque à Paris, le PSG va boucler un transfert surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato estival démarre sur les chapeaux de roues à Paris avec une première signature imminente ! A la recherche d’un nouveau gardien capable de suppléer Gianluigi Donnarumma, voire le concurrencer, le PSG serait sur le point de mettre la main sur Matvey Safonov, présent dans la capitale pour passer sa visite médicale.

Alors que le départ de Keylor Navas est acté et que l’avenir d’Alexandre Letellier et Sergio Rico reste incertain, les deux joueurs étant en fin de contrat, le PSG se prépare à du changement dans les cages. Luis Enrique voudrait ainsi mettre la main sur un joueur capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma et devrait voir arriver un nouveau portier très prochainement. Matvey Safonov, évoluant à Krasnodar, serait tout proche de s’engager.

Visite médicale pour Safonov ?

Visiblement conquis par le Russe, le PSG ne devrait pas traîner avant d’acter son arrivée. Selon RMC , Matvey Safonov a reçu l’accord de son club pour se rendre dans la capitale et se trouve à Paris pour y passer sa visite médicale. L’accord serait total entre les deux clubs, un dossier qui devrait se conclure autour de 15M€.

