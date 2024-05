Un entraîneur est envoyé au PSG, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, le PSG va se tourner vers la Russie pour son premier transfert de l'été puisque Matvey Safonov devrait s'engager avec le club de la capitale dans les prochains jours pour environ 20M€. Par conséquent, les Russes n'exclut plus aucune surprise, au point même d'envisager une approche du PSG pour Segueï Semak, l'actuel coach du Zenit Saint-Pétersbourg.

Contre toute attente, le PSG va s'attacher les services du gardien de but de Krasnodar, Matvey Safonov. Le portier russe devrait s'engager contre un transfert avoisinant les 20M€. Une sacrée surprise qui laisse penser que plus rien n'est impossible. Ainsi, en Russie, on n'écarte pas la possibilité d'une autre surprise. C'est ainsi que Vladislav Radimov, ancien international russe désormais conseiller au sein du Zenit Saint-Pétersbourg, ouvre clairement la porte à la possibilité de voir Segueï Semak, le coach du champion du Russie, rejoindre le PSG.

Le PSG se déchire en interne pour un transfert à 90M€ https://t.co/CT9r0TYM1J pic.twitter.com/2ZNxN4RhlS — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

«Si le PSG veut Semak»

« Si Semak a une offre intéressante, disons que Karpin quitte l'équipe nationale et qu'elle retourne en Europe, dans les tournois internationaux, je pense que le premier qui me vient à l'esprit est Semak en tant qu'entraîneur. Et je pense que la RFU et le Zenit vont s'asseoir et se mettre d'accord sur ce point assez sereinement », explique dans un premier temps auprès de RB Sport , avant d'être relancé sur la possibilité de voir Segueï Semak être libéré par le Zenit. « Oui. Disons que si le PSG vient et dit : ‘‘On veut Semak. Nous avons acheté Safonov, maintenant nous voulons Semak’’. Est-ce que cela pourrait être le cas ? Théoriquement oui. Personne ne savait que le PSG prendrait Safonov. Peut-être qu'ils le prendront ici aussi. Et Semak s'assiéra avec les dirigeants et leur dira : écoutez, eh bien, laissez-moi essayer. Eh bien, la direction le rencontrera probablement à mi-chemin, c'est vrai », ajoute le dirigeant du club russe, avant de conclure.

«Personne ne savait que le PSG prendrait Safonov»