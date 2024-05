Transferts : Une star vise l’OM pour la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Huitième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne retrouvera pas l’Europe la saison prochaine et se prépare à de gros changements au sein de son effectif. La situation de Pierre-Emerick Aubameyang est notamment scrutée de près, alors que le meilleur buteur phocéen ne manque pas d’options pour son avenir, mais c’est bien la formation phocéenne qui aurait la main sur ce dossier.

Malgré l’exceptionnelle saison de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 buts et 11 passes décisives pour sa première année dans la cité phocéenne, l’OM n’est pas parvenu à se hisser parmi les sept premiers de la Ligue 1 pour disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Après une saison plus que galère, le président Pablo Longoria entend procéder à de nombreux changements au sein de l’effectif, avec pour commencer la nomination d’un nouvel entraîneur, mais celui-ci pourra-t-il compter sur Aubameyang à la reprise ?

L'OM a choisi son nouvel entraîneur https://t.co/tma9hmBLUg pic.twitter.com/9yV7eyQUG2 — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Quel avenir pour Aubameyang ?

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang s’écrit en pointillé, lui qui dispose du plus gros salaire du club. Des clubs européens et saoudiens surveilleraient sa situation et se verraient bien attirer le Gabonais de 34 ans, qui, de son côté, s’imagine rester à l’OM selon Foot Mercato .

L’OM dans son esprit