Mercato : «Ça brûle», c’est imminent pour le prochain entraîneur de l’OM ?

L'OM espère annoncer l'arrivée de son nouvel entraîneur dans les prochains jours. Après Paulo Fonseca, le club marseillais insiste sur le dossier Sérgio Conceição. Le technicien, qui a fait ses adieux à Porto, est le grand favori pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc. Les négociations avec Pablo Longoria iraient, en tout cas, dans le bon sens.

La saison vient tout juste de se terminer, mais Pablo Longoria est très actif en coulisses. Pas question pour le président de l'OM de prendre des vacances avant de dénicher le successeur de Jean-Louis Gasset. Après avoir exploré la piste Paulo Fonseca, le dirigeant espagnol s'est arrêté sur la piste Sérgio Conceição.

Sérgio Conceição discute avec Pablo Longoria

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria s'est rendu au Portugal pour rencontrer le technicien, qui vient tout juste de faire ses adieux au FC Porto. Depuis la mi-mai, les deux hommes n'ont pas coupé le contact.

Les négociations avancent bien