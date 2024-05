Mercato - OM : Le successeur de Gasset enfin trouvé ?

Hugo Chirossel

Alors que Paulo Fonseca est de plus en plus proche de l’AC Milan et que Franck Haise aurait décidé de quitter le RC Lens pour l’OGC Nice, l’OM voit plusieurs de ses options s’envoler pour succéder à Jean-Louis Gasset. L’heureux élu pourrait alors être Sergio Conceiçao, une piste qui serait plus active que jamais.

En quête d’un nouvel entraîneur après le départ de Jean-Louis Gasset à la fin de son contrat, l’OM voulait trouver son successeur rapidement, idéalement avant la fin du mois de mai. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport , Paulo Fonseca était la priorité, mais il devrait finalement prendre la direction de l’AC Milan.

Haise a choisi Nice

Franck Haise est un autre entraîneur qui figurerait sur la liste de l’OM. Le technicien français est annoncé sur le départ du RC Lens, mais il semble se rapprocher ces dernières heures de l’OGC Nice. Selon nos informations, Sergio Conceiçao est un autre plan B des dirigeants marseillais, et c’est finalement lui qui pourrait remplacer Jean-Louis Gasset.

Conceiçao successeur de Gasset ?