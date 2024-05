Transfert à 20M€ au PSG ? «C'est mytho»

Thibault Morlain

Alors qu'Arnau Tenas aurait pu être la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG suite au départ de Keylor Navas, le club de la capitale semble avoir d'autres plans. A Paris, on voudrait en effet recruter un nouveau gardien à l'occasion du prochain mercato. Alors que le transfert de Matvey Safonov au PSG a pris de l'ampleur ces dernières heures, Daniel Riolo ne veut visiblement pas y croire.

Le mercato estival s'annonce agité au PSG et ça devrait bouger dans tous les secteurs. Y compris au poste de gardien. Si le club de la capitale a Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le recrutement d'un nouveau portier serait d'actualité. En effet, le PSG pourrait offrir à Luis Enrique un gardien à l'aise avec ses pieds afin de correspondre à sa philosophie de jeu. Un nom revient d'ailleurs en boucle : Matvey Safonov. Aujourd'hui à Krasnodar, le Russe aurait tapé dans l'oeil du PSG, qui pourrait proposer 20M€ pour boucler son transfert.



« Ça colle pas l'histoire »

Lors de L'After Foot , Daniel Riolo a réagi à ces rumeurs annonçant le transfert de Matvey Safonov au PSG. Ne voulant pas croire à l'arrivée du Russe à Paris, il a alors lâché : « C'est mytho, donc, parce que s'il fallait qu'il y ait un autre gardien, d'abord, je pense que Luis Enrique aurait été sollicité, et lui pour son jeu, il veut un gardien bon au pied, ça colle pas l'histoire. Pourquoi prendre un gardien si c'est pas pour avoir les atouts démandés par Luis Enrique ».

« Le gars que vous décrivez ne correspond pas du tout au PSG »