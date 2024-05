Luis Enrique a déjà un problème avec la prochaine recrue du PSG

La rédaction

Comme presque chaque été, le PSG compte dégainer le chéquier à l’approche du mercato estival, d’autant plus que le club parisien s’apprête à perdre sa star : Kylian Mbappé. En plus d’un attaquant de très haut niveau, les Franciliens voudront consolider leur effectif dans tous les secteurs. Au poste de gardien de but, Matvey Safonov, portier russe du FK Krasnodar, serait très proche de s’engager en faveur du PSG. Et d’après un dirigeant qui l’a observé, le joueur de 25 ans possède une grande lacune.

C’est un été agité qui s’annonce au PSG. Luis Enrique l’avait lui même confirmé en conférence de presse il y’a quelques semaines : il veut de nouveaux joueurs à tous les postes. Si c’est bien le trou béant que va laisser Kylian Mbappé en attaque qui attire le plus l’attention, des renforts devraient arriver dans d'autres secteurs. Et au poste de gardien de but, Matvey Safonov devrait enfiler la tunique parisienne dans les prochaines semaines. Si le portier semble très prometteur, il a un défaut qui devrait déranger Luis Enrique.

Le PSG doit faire le ménage pour ce transfert à 120M€ https://t.co/a4mSS4nO7t pic.twitter.com/GfAMF5BevM — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« il est fantastique, régulier et toujours bien placé »

Interrogé par L'Equipe , un dirigeant d'un club russe ayant observé Matvey Safonov n'a pas tari d'éloges à son égard : « S ur les arrêts il est fantastique, régulier et toujours bien placé. Il attend le dernier moment pour plonger et est difficile à lire pour l’adversaire. »

« il a des problèmes dans le jeu au pied. »