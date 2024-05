Mercato - PSG : Gros coup de froid pour le successeur de Mbappé ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de Serie A depuis quelques années, Victor Osimhen a des grandes chances de quitter le Napoli cet été et plusieurs clubs seraient sur ses traces. Cela semble être le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche un successeur à Kylian Mbappé… même si les dernières indiscrétions qui nous parviennent d'Italie laissent perplexe !

L’attaque du PSG va beaucoup changer dans les prochains mois, puisqu’au moins un très gros coup est prévu pour tourner la page Kylian Mbappé. Évidemment, d’innombrables pistes ont été liées au club parisien à quelques semaines du mercato, mais il y en a certaines qui reviennent assez régulièrement.

Pour Osimhen, c’est entre 120 et 130M€

C’est le cas avec celle qui mène à Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com était déjà une cible lors du dernier mercato estival. Mais contrairement à il y a un an, lorsque Luis Campos s'était cassé les dents sur le dossier, son club du Napoli souhaite clairement le vendre et a donc inséré une clause de départ dans son contrat oscillant entre 120 et 130M€. Une somme qui semble être totalement dans les cordes d’un PSG qui devrait avoir une belle enveloppe pour son recrutement, surtout avec l’argent économisé suite au départ de Mbappé.

Le PSG plus si chaud que ça ?