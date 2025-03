Un nouveau joueur de Deschamps au PSG, sa famille vend la mèche ?

Alexis Brunet

L’été prochain, il y a fort à parier que le PSG voudra recruter un nouveau défenseur central droitier, en cas de départ définitif de Milan Skriniar. Dernièrement, c’est la piste Ibrahima Konaté qui a été évoquée, lui qui sera en fin de contrat en juin 2026. Ce qui est certain, c’est que le joueur de Liverpool ne semble pas insensible à Paris si l’on en croit les propos de l’un de ses frères.

Cet hiver, le PSG a fait un peu de ménage dans son effectif. Le club de la capitale s’est séparé de certains joueurs sur lesquels il ne comptait pas, comme Milan Skriniar par exemple. Le Slovaque a rejoint le Fenerbahçe sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Le PSG pourrait recruter un nouveau central l’été prochain

Milan Skriniar devrait donc faire son retour au PSG l’été prochain, mais le club de la capitale va sans doute tenter de trouver un point de chute définitif au Slovaque. S’ils y arrivent, les dirigeants parisiens devront sans doute mettre la main sur un nouveau central droitier, car pour le moment Marquinhos est le seul vrai spécialiste du poste à Paris.

Konaté bientôt au PSG ?

Le PSG aurait d’ailleurs déjà quelques pistes pour se renforcer à ce poste. Le nom d’Ibrahima Konaté figurerait en bonne position. Le joueur de Didier Deschamps chez les Bleus est d’ailleurs né à Paris et, selon l’un de ses frères, interrogé par Le Parisien, il suit de loin l’actualité du club de la capitale. « Son premier match, c’était l’époque Jérémy Ménez. Dans la famille, on a tous un lien très fort avec le PSG. Après, de là à dire qu’il est fan de fou, lui non ! Il suit le PSG parce que ses grands frères suivent Paris mais il ne va pas regarder tous les matchs non plus. D’ailleurs, même nous, ses grands frères, on kiffait le PSG mais on était obligés de supporter un autre club. C’était la règle à la maison. » Reste à voir si cela sera synonyme de transfert au PSG l’été prochain pour le joueur de Liverpool.