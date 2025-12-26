Zidane - C’est fini avec l’équipe de France : Il est furieux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par ce coup de tête assené par Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, Willy Sagnol en a longtemps voulu à son ancien coéquipier qui a gâché sa fin avec les Bleus de par ce geste. Et l'ex-latéral droit du Bayern Munich est revenu sur ce coup de boule de Zidane.

Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane disputait le tout dernier match de sa carrière en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie, et l'ancien numéro 10 légendaire a malheureusement très mal fini son histoire avec les Bleus avec une expulsion ainsi qu'une défaite dans cette finale. Zidane avait reçu un carton rouge pour un coup de tête sur Marco Materazzi, et ce mauvais geste en avait agacé plus d'un dans le vestiaire français.

« Oui, j’en ai voulu à Zizou » Interrogé sur RMC il y a quelques années, Willy Sagnol avouait avoir été furieux envers Zinedine Zidane suite à cette expulsion en finale : « Mon sentiment sur son coup de boule en finale, qui lui a valu une exclusion ? On est tous humains, et personne n’est parfait, mais forcément, quand il y a des grosses défaites comme ça, ou de gros échecs, ou un rêve qui s’en va, alors… tu cherches absolument de qui c’est la faute. Tu ne te diras jamais que c’est de ta faute, que peut-être tu as mal fait certaines choses, mais tu tu vas rejeter la faute sur les autres. Donc, oui, j’en ai voulu à Zizou, mais comme à la terre entière ; et au quatrième arbitre, d’avoir vu ça à la vidéo alors qu’à l’époque on n’avait pas le droit », lâchait l'ancien latéral droit des Bleus.