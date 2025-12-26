C’est officiel avec Griezmann : La révélation qui va contrarier Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, TF1 et LCI ont révélé les résultats de l’enquête réalisée par l'Ifop pour identifier les 50 personnalités préférées des Français en 2025. Surprise, Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale il y a plus d’un an, devance au classement Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France.

En cette fin d’année, l’heure est aux bilans, et aux classements ! Ce vendredi, LCI et TF1 ont dévoilé l’identité des 50 personnalités préférées des Français, qui ont une nouvelle fois plébiscité le chanteur Jean-Jacques Goldman, en tête pour la neuvième année de suite, devançant Florent Pagny et Francis Cabrel.

Loin des Bleus, Griezmann a une meilleure cote de popularité que Mbappé Les acteurs du monde du sport ne sont pas en reste dans ce classement, avec la présence de Zinedine Zidane à la cinquième position selon le baromètre Ifop. De son côté, Kylian Mbappé pointe à la 38e place, perdant deux places par rapport à l’enquête menée l’année dernière. En 2023, l’ancienne star du PSG était 22e, après avoir été au pied du podium l’année précédente.