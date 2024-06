Euro 2024 : L’Autriche, un adversaire coriace pour les Bleus ?

Benjamin Labrousse

Sous l’impulsion de son sélectionneur allemand Ralf Rangnick, l’Autriche pourrait faire office de trouble-fête au sein du groupe D de cet Euro 2024. C’est d’ailleurs face à l’équipe de France que « Das Team » entamera sa compétition le 17 juin prochain. Le 10sport vous donne toutes les informations nécessaires sur cette nation qui pourrait poser problème aux Bleus.

Pour la quatrième fois de son histoire, et surtout pour la troisième fois consécutive après 2016 et 2021, l’Autriche va disputer un championnat d’Europe. Deuxièmes de leur groupe de qualifications derrière la Belgique, les Autrichiens auront pourtant validé leur billet pour cet Euro 2024 dès le 16 octobre 2023. Pays à fort influence germanique, l’Autriche dispose de nombreux joueurs de qualités évoluant dans le championnat allemand, et bénéficie depuis avril 2022 de la maîtrise tactique de Ralf Rangnick, qui pour sa première expérience en tant que sélectionneur, réalise des merveilles. Néanmoins, le groupe D de cet Euro 2024 risque d’être relevé, avec l’Autriche, la France, la Pologne, mais aussi avec les Pays-Bas.



Non qualifiée pour la Coupe du monde 2022, l’Autriche était cependant sortie du lot lors de l’Euro 2021. Qualifiée pour les 8èmes de finale, « Das Team » (surnom accordé à la sélection) finit par chuter face à l’Italie, futur vainqueur de la compétition. Mis à part une demi-finale de Coupe du monde en 1954, l’Autriche n’a jamais véritablement obtenu de résultats au cours d’une grande compétition internationale. Mais alors que les résultats récents ont convaincu, la bande à David Alaba, qui même blessé, fera partie du voyage, souhaite frapper un grand coup en Allemagne.



Pour cela, Ralf Rangnick peut compter sur un effectif jeune, mais également doté d’une certaine expérience européenne, avec la présence de nombreux joueurs évoluant en Bundesliga, qui ne devraient donc pas être trop dépaysés lors de la compétition en Allemagne…

Effectif complet de l’Autriche

Gardiens :



- Niklas Hedl (23 ans, Rapide Vienne, 1,90m, 80kg)

- Tobias Lawal (23 ans, LASK Linz, 1,95m, 84kg)

- Heinz Lindner (33 ans, Union Saint-Gilloise 1,87m, 80kg)

- Patrick Pentz (27 ans, Brondby prêté par le Bayer Leverkusen, 1,83m, 81kg)



Défenseurs :



- Flavius Daniliuc (23 ans, RB Salzbourg, 1,88m, 77kg)

- Kevin Danso (25 ans, RC Lens, 1,90m, 89kg)

- Stefan Lainer (31 ans, Borussia Mönchengladbach, 1,75m, 73kg)

- Philipp Lienhart (27 ans, SC Fribourg, 1,89m, 83kg)

- Phillipp Mwene (30 ans, Mayence, 1,70m, 66kg)

- Stefan Posch (27 ans, Bologne, 1,90m, 82kg)

- Leopold Querfeld (20 ans, Rapid Vienne, 1,90m, 83kg)

- Gernot Trauner (32 ans, Feyenoord, 1,83m, 82kg)

- Maximilian Wöber (26 ans, Borussia Mönchengladbach, 1,88m, 85kg)



Milieux de terrain :



- Thierno Ballo (22 ans, Wolfsberger, 1,72m, 69kg)

- Christoph Baumgartner (24 ans, RB Leipzig, 1,80m, 73kg)

- Florian Grillitsch (28 ans, Hoffenheim, 1,87m, 77kg)

- Marco Grüll (25 ans, Rapid Vienne, 1,84m, 74kg)

- Florian Kainz (31 ans, FC Cologne, 1,76m, 71kg)

- Konrad Laimer (26 ans, Bayern Munich, 1,80m, 72kg)

- Alexander Prass (23 ans, Sturm Graz, 1,80m, 72kg)

- Marcel Sabitzer (30 ans, Borussia Dortmund, 1,78m, 76kg)

- Romano Schmid (24 ans,Werder Brême, 1,68m, 69kg)

- Matthias Seidl (23 ans, Rapid Vienne, 1,75m, 72kg)

- Nicolas Seiwald (23 ans,RB Leipzig, 1,79m, 79kg)

- Patrick Wimmer (23 ans, Wolfsburg, 1,82m, 77kg)



Attaquants :



- Marko Arnautovic (35 ans, Inter Milan, 1,92m, 85kg)

- Maximilian Entrup (26 ans, Hartberg, 1,86m, 75kg)

- Michael Gregoritsch (30 ans, Fribourg, 1,93m, 91kg)

- Andreas Weimann (32 ans, West Bromwich Albion, 1,79m, 76kg)

Le staff de l’Autriche

Nommé à la tête de l’Autriche en avril 2022, Ralf Rangnick officie pour la première fois de sa grande carrière sur le banc d’une sélection nationale. L’ancienne gloire d’Hoffenheim et surtout du RB Leipzig est accompagné de trois adjoints allemands avec Peter Perchtold, Lars Kornetka, et Onur Cinel. L’Autrichien Michael Gspurning officie quant à lui en tant qu’entraîneur des gardiens.

Agenda des matchs

C’est donc face à l’équipe de France que l’Autriche va démarrer cet Euro 2024 avec une rencontre prévue pour le 17 juin à Düsseldorf (21h). Les Autrichiens affronteront ensuite la Pologne à Berlin (18h) le 21 juin, avant de conclure face aux Pays-Bas le 25 juin également à Berlin (18h).

Les forces et faiblesses de l'Autriche