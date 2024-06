Euro 2024 : Tout ce qu'il faut savoir sur la Roumanie

Benjamin Labrousse

1ère de son groupe lors des phases de qualifications, la Roumanie sera assurément l’une des équipes à surveiller de cet Euro 2024. Parfois peu appréciée à sa juste valeur, la sélection roumaine entamera sa compétition face à l’Ukraine le 17 juin (15h), et aura clairement un rôle important à jouer dans ce groupe E du championnat d’Europe.

Au cours des qualifications pour cet Euro 2024, seules six nations auront réussi à rester invaincue. C’est le cas de l’équipe de France, du Portugal, de la Belgique, de l’Angleterre, de la Hongrie, mais aussi de la Roumanie. Loin de la glorieuse équipe quart de finaliste du mondial 1994, la Roumanie a ainsi terminé à la première place de sa poule devant la Suisse notamment, et s’est offert assez aisément (6 victoires, 4 nuls) une sixième participation à un championnat d’Europe.



Pays de l’illustre Gheorge Hagi, la Roumanie aura connu ses plus belles années entre 1990 et 2000. Lors de l’édition de l’Euro 2000 remportée par la France en Belgique et aux Pays-Bas, les « Tricoloris » (surnom accordé à la sélection nationale) avaient notamment battu l’Angleterre en phase de poules, avant d’échouer face à l’Italie en quarts de finale (2-0). Auteur d’un Euro 2016 décevant (élimination en poules) puis non qualifiée en 2021, la Roumanie a clairement une revanche à prendre…



Pour cela, la formation du jeune sélectionneur Edward Iordanescu peut compter sur un groupe véritablement soudé, ne disposant pas forcément de stars, mais de joueurs de devoir…

Effectif complet de la Roumanie :

Gardiens :



- Florin Nita (36 ans, Gaziantep, 1,85m, 76 kg)

- Stefan Tarnovanu (24 ans, FCSB, 1,97m, 81kg)

- Razvan Sava (21 ans, Cluj, 1,95m, 86kg)

- Horațiu Moldovan (26 ans, Atlético de Madrid, 1,85m, 72kg)



Défenseurs :



- Andrei Ratiu (25 ans, Rayo Vallecano, 1,83m, 75kg)

- Vasile Mogos (31 ans, Cluj, 1,86m, 84kg)

- Radu Dragusin (22 ans, Tottenham, 1,91m, 85kg)

- Bogdan Racovitan (23 ans, Rakow, 1,87m, 82kg)

- Adrian Rus (28 ans, Paphos prêté par Pise, 1,88m, 82kg)

- Ionuț Nedelcearu (28 ans, Palerme, 1,90m, 80kg)

- Nicusor Bancu (31 ans, Universitea Craiova, 1,78m, 65kg)

- Andrei Burca (31 ans, Al-Okhdood, 1,88m, 80kg)



Milieux de terrain :



- Deian Sorescu (26 ans, Gaziantep, 1,75m, 72kg)

- Marius Marin (25 ans, Parme, 1,80m, 72kg)

- Alexandru Cicaldau (26 ans, Konyaspor, 1,78m, 74kg)

- Răzvan Marin (28 ans, Empoli, 1,78m, 70kg)

- Nicolae Stanciu (c) (31 ans, Damac, 1,73m, 72kg)

- Dennis Man (25 ans, Parme, 1,83m, 82kg)

- Valentin Mihaila (24 ans, Parme, 1,73m, 61kg)

- Ianis Hagi (25 ans, Deportivo Alaves prêté par les Rangers de Glasgow, 1,82m, 74kg)

- Constantin Grameni (21 ans, Farul Constanta, 1,79m, 72kg)

- Darius Olaru (26 ans, FCSB, 1,77m, 71kg)

- Adrian Sut (25 ans, FCSB, 1,86m)

- Florinel Coman (26 ans, FCSB, 1,82m, 75kg)



Attaquants :



- George Puscas (28 ans, Bari, 1,88m, 77kg)

- Denis Alibec (33 ans, Muhaiter, 1,87m, 83kg)

- Daniel Birligea (24 ans, Cluj, 1,84m, 80kg)

- Denis Dragus (24 ans, Gaziantep, 1,85m, 73kg)

Le staff de la Roumanie

A 45 ans, Edward Iordanescu a donc réussi à mener la Roumanie vers une qualification à l’Euro en Allemagne. Sélectionneur depuis janvier 2022, l’ancien milieu de terrain peut compter sur les présences des anciens joueurs Ionel Gane et Florin Constantinovici en tant qu’adjoints, mais également de Cristian Dragota et de Darius Hîmpea en tant que préparateurs physiques. Depuis 2017, Leontin Toader officie quant à lui en tant qu’entraîneur des gardiens de la sélection roumaine.

Agenda des matchs

La Roumanie fera son entrée à l’Euro 2024 face à l’Ukraine le 17 juin du côté de Munich (15h). Les hommes d’Edward Iordanescu affronteront ensuite le grand favori de ce groupe E, la Belgique, le 22 juin à Cologne (21h). Enfin, la Roumanie rencontrera la Slovaquie pour la dernière journée le 26 juin à Francfort.

Les forces et faiblesses de la Roumanie

Ce groupe roumain est solide. Avant les qualifications pour l’Euro, nul ne donnait la Roumanie capable de se qualifier avec autant d'aisance. Au niveau des individualités, la sélection roumaine peut compter sur plusieurs solutions de qualité au poste de gardien de but. Avec Horatiu Moldovan (Atlético de Madrid), ou encore l’expérimenté Florin Nita (Gaziantep), Edward Iordanescu et son staff ne manquent pas de possibilités. Néanmoins, l’effectif de la Roumanie ne dispose pas véritablement d’un élément capable de se distinguer individuellement. Cette sélection se cherche encore, notamment au niveau de son jeu proposé. En défense, Radu Dragusin (Tottenham) représente, à 22 ans, l’avenir en défense centrale. Mais, excepté ce dernier, aucun joueur n’a déjà évolué dans un grand club, et ne dispose d’une grande expérience européenne, ce qui pourrait coûter cher aux Roumains...