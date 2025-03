Pierre Ménès clashe un célèbre journaliste de L’Équipe !

Alexis Brunet

Pierre Ménès n’a beau plus être sur Canal+, il n’a toutefois pas arrêté de donner son avis sur le football et cela pique parfois. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, le journaliste a notamment clashé son confrère de L’Équipe, Étienne Moatti, coupable selon lui d’avoir réalisé une interview complaisante de Vincent Labrune.

Depuis 2021, Pierre Ménès n’officie plus sur Canal+. À la suite d’accusations d’agressions sexuelles, le journaliste a dû quitter la chaîne cryptée et il donne désormais son avis à travers des vidéos sur sa chaîne YouTube, ce qui lui garantit une grande liberté d’expression.

Le tacle de Ménès à Moatti

Dans sa dernière vidéo postée sur YouTube, Pierre Ménès s’en est pris directement à un journaliste de L’Équipe. L’ancien du CFC a critiqué Étienne Moatti, qui intervient souvent dans L’Équipe du Soir, mais qui écrit également pour le journal, pour son interview jugée "complaisante" de Vincent Labrune. « Ce que je pense de l’interview "complaisante" de Labrune dans L’Équipe. Et bien que tu as tout dit ! Une interview complaisante, en même temps elle vient de Moatti (Etienne Moatti, journaliste à L’Équipe, NDLR) et tout le monde sait que Moatti a son rond de serviette à la LFP, et qu’il ne faut pas compter sur lui pour dire quelque chose de travers sur la Ligue. C’est quelque chose de problématique. »

« Ça pose problème »

Pierre Ménès s'interroge notamment sur l'indépendance du journaliste dans son travail. « Après, je comprends, t’es journaliste, t’es dans les petits papiers du président de la Ligue, ça veut dire que t’as des infos que d’autres n’ont pas, mais effectivement, ça pose problème sur l’indépendance du journaliste dans ses questions. »