Euro 2024 : Il casse le nez de Mbappé et reçoit un énorme soutien

Le premier match de l'Euro pour l'équipe de France a été très compliqué physiquement. Les Autrichiens ont offert une opposition virile et Kylian Mbappé est reparti de Dusseldorf avec le nez cassé. Sa tête a heurté l'épaule de Kevin Danso, pris pour cible après la rencontre. Pourtant, un de ses coéquipiers à Lens et son ancien entraîneur, Franck Haise, veulent tout de suite lui enlever l'étiquette du boucher.

« Je suis désolé que Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain. » Ces mots de Kevin Danso, publiés sur X après la rencontre ont eu le mérite de calmer les choses. Le défenseur autrichien est coupable malgré lui du choc qui a valu à Mbappé une fracture du nez et un forfait pour probablement les deux derniers matchs de poules.

«Ce n'est pas un boucher, comme on peut le penser après ce match»

Pour L'Équipe , un coéquipier de Kevin Danso au RC Lens a taillé le portrait du défenseur central autrichien : « L'homme est très respectueux, très bon coéquipier de vestiaire, il s'est adapté rapidement et a vite parlé le français, c'est vraiment un top mec ! Physiquement, c'est une belle bête, et quand il va au duel, ça peut faire du dégât, on l'a vu. Il est aussi très rapide, et la plupart du temps c'est un joueur "propre". Ce n'est pas un boucher, comme on peut le penser après ce match. »

«Il n'est vraiment pas méchant et je ne l'ai jamais vu méchant»