Blessure de Mbappé : Le RC Lens fait une annonce !

Depuis lundi soir, l'équipe de France tremble pour Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez après un contact avec Kevin Danso. Le défenseur autrichien s'est excusé dans la foulée, ce qui n'étonne pas son club, le RC Lens, au sein duquel on le décrit comme «un joueur et un homme en or».

Lundi soir, Kylian Mbappé a été victime d'un gros contact avec Kevin Danso à l'occasion de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro contre l'Autriche (1-0). Victime d'une fracture du nez, l'attaquant du Real Madrid est incertain pour la suite de la compétition. Par conséquent, Kevin Danso est pointé du doigt.

Danso s'excuse pour Mbappé

Très rapidement, le défenseur du RC Lens s'est ainsi excusé : « Aux supporters français : Je suis désolé que Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j’espère qu’il pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain ». Un geste qui n'étonne pas son club.

«C’est un joueur et un homme en or»