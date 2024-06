Surprise, Kylian Mbappé imite LeBron James ?

Pierrick Levallet

En attendant de faire ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé dispute l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Et il n'a pas hésité non plus à prendre position sur certains sujets sociétaux, comme les élections législatives à venir. À la manière d'un Zinédine Zidane, la star de 25 ans profite de sa notoriété pour faire porter sa voix. Mais le natif de Bondy puise son inspiration dans un autre grand nom.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe de France évoluera au Real Madrid et réalisera enfin son rêve d’enfance. Mais en attendant de faire ses débuts chez les Merengue , le natif de Bondy participe à l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Et il n’a pas hésité non plus à prendre position pour certains sujets sociétaux.

Mbappé s'inspire de Zinédine Zidane...

La star de 25 ans s’est notamment prononcée sur les élections législatives à venir en France, invitant le peuple français à aller voter. À l’image d’un certain Zinédine Zidane, il profite de sa notoriété pour faire porter sa voix. Mais il puise son inspirations dans un autre grand nom.

... et de LeBron James ?