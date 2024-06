Mbappé : Panique pour Deschamps, un problème est annoncé

Amadou Diawara

Lors du duel entre la France et l'Autriche au premier tour de la phase de groupes de l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez. Résultat, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France va devoir porter un masque lorsqu'il rejouera. Toutefois, Kylian Mbappé devrait avoir des soucis de respiration quand il reprendra la compétition.

Par conséquent, Kylian Mbappé va devoir porter un masque pour reprendre la compétition. Et il devrait avoir des problèmes de respiration lors de sa reprise.

«Le problème, c'est surtout la respiration»

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Michel Cymes a annoncé une mauvaise nouvelle sur Kylian Mbappé. « S'il rejoue, ce sera avec un masque, mais ce n'est pas trop le problème. Le problème, c'est surtout la respiration, car il y'aura un gonflement à l'intérieur du nez » , a confié le chirurgien ORL. Des propos appuyés par Michael Benoilid, chirurgien-plasticien à Paris.

«Il peut prendre le risque de jouer et de redéplacer la fracture»