Coup dur pour Mbappé, le vestiaire de Deschamps vide son sac !

Lors du duel entre la France et l'Autriche, Kylian Mbappé a été victime d'une fracture du nez. Résultat, le capitaine et numéro 10 des Bleus va devoir jouer avec un masque pour la suite de l'Euro 2024. Interrogés avant de connaitre la nature de la blessure de Kylian Mbappé, Jules Koundé, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté et Olivier Giroud ont fait part de leur inquiétude.

Ce lundi soir, l'équipe de France s'est imposée contre l'Autriche lors de la première journée de la phase de groupes de l'Euro 2024. Toutefois, Kylian Mbappé a dû quitter la pelouse prématurément à cause d'une blessure au nez. Ce qui a inquiété le vestiaire de l'équipe de France (1-0). « Je ne connais pas la gravité, il faudra attendre demain (mardi) pour voir mais c'est sûr que dans une soirée qui est réussie, c'est un petit bémol. C'est un joueur très important, c'est notre capitaine, après je n'ai pas plus d'info, c'est sûr que sans un joueur comme Kylian, ça changerait beaucoup de choses » , a confié Jules Koundé dans des propos rapportés par L'Equipe .

«C'est un guerrier, ça ira»

De son côté, Adrien Rabiot s'est montré optimiste pour Kylian Mbappé : « Ce n'est pas grand-chose, c'est un guerrier, ça ira. Je ne pense pas que ce soit un coup dur car il pourra revenir rapidement. Il y a peu de temps, on a eu la même chose avec Szczesny (gardien de la Juventus Turin) et il a pu revenir dans le but rapidement. Il sera peut-être obligé de sauter le match des Pays-Bas (vendredi) et il sera de retour ».

«Ça fait très mal sur le coup»

En parallèle, Olivier Giroud a également réagi à la blessure de Kylian Mbappé : « On espère qu'il sera rétabli très vite, c'est le petit bémol de la soirée, on n'a pas de nouvelles. Je sais que ça fait très mal sur le coup. Ça m'est déjà arrivé ».

«Sans un joueur comme Kylian, ça changerait beaucoup de choses»