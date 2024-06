Blessure de Mbappé : Deschamps s’attend au pire !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a été soulagé en fin de match par la victoire poussive de l’équipe de France face à l’Autriche pour son entrée en lice de l’Euro 2024 (1-0). Cependant, le visage ensanglanté de Kylian Mbappé a dû faire peur au sélectionneur des Bleus. Mbappé souffre d’une fracture au nez et pourrait pousser Deschamps à devoir se battre « sans lui ».

Kylian Mbappé a connu toutes les émotions pour sa première en compétition officielle en tant que capitaine de l’équipe de France. Pour son baptême du feu, le champion du monde a signé des autographes dans le tunnel du stade de Dusseldorf avec les enfants avec les hymnes nationaux, puis est parvenu à forcer Maximilian Wöber à marquer contre son camp en première période sur un centre de Mbappé. Cependant, l’attaquant français à manquer un gros face à face et a mal négocié une ouverture d’Antoine Griezmann qui aurait pu faire prendre une tournure bien différente à la rencontre (1-0).

«Il y aura des décisions qui seront prises»

A la 87ème minute de jeu, Kylian Mbappé s’est envolé dans les airs pour placer une tête, mais a été très mal reçu par l’épaule de Kevin Danso qui lui a fracturé le nez comme le stipule le communiqué de la Fédération française de football. De passage en conférence de presse, Didier Deschamps ne s’est pas caché concernant la suite des opérations. « Il a été pris en main par le staff médical, il y aura des décisions qui seront prises. Je l’ai vu allongé sur la table de massage, ce n’est pas pas une égratignure ».

Deschamps ne se ferme aucune porte : «Si les nouvelles ne vont pas dans ce sens là, on se battra sans lui»