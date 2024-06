RN, élections... Mbappé prend position, voilà la réaction de l'équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a fait réagir l'ensemble de la classe politique avec ses déclarations sur la montée des extrêmes en France et sur les prochaines élections législatives. Comme Marcus Thuram, le joueur n'a pas hésité à prendre la parole avant le début de son Euro. Ces dernières heures, le groupe réfléchissait à une action avant la rencontre face à l'Autriche.

Kylian Mbappé est vent debout contre les extrêmes. Avant la rencontre face à l'Autriche, le capitaine de l'équipe de France a appelé les jeunes à voter lors des prochaines élections législatives, qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet. Un appel aux urnes qui n'a pas surpris le reste du groupe. Surtout que certains de ses coéquipiers avaient pris les devants en dénonçant la poussée de l'extrême-droite comme Ousmane Dembélé ou Marcus Thuram.

Succession de Mbappé : Le pacte secret du PSG ! https://t.co/10dHmPqE6D pic.twitter.com/uNdCQznMCo — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Un Mbappé rassembleur en privé

Selon les informations de L'Equipe, Mbappé avait pris soin de prévenir les autres joueurs. Face au groupe, il aurait fait part de ses convictions politiques. Dans l'entourage des cadres, on n'excluait pas une action ou la publication d'un message avant le coup d'envoi du match face à l'Autriche. Mais certains au sein de la formation voudrait rester discret. « II n'y a personne qui s'en fout dans l'équipe, on est pleinement conscients de la situation. Maintenant, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres et le but est de protéger l'ensemble des joueurs et l'équipe de France. » avait déclaré Mbappé en conférence de presse ce dimanche.

Le staff de l'équipe de France discret sur le sujet

Que ce soit Mbappé ou Thuram, ils n'ont pas reçu de remarques de la part du staff des Bleus selon le quotidien. Mais il est difficile de savoir si Didier Deschamps et ses adjoints prendront part au projet de message commun envisagé en interne. Interpellé en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France n'était pas forcément à l'aise. Mais il tient à ce que les joueurs s'expriment librement sur leur opinion.