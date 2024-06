RN, Mbappé… Thierry Henry prend aussi position pour les élections !

Thomas Bourseau

En bon capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a appelé à voter lors des élections législatives qui se dérouleront les 30 juin et 7 juillet. Ce qui lui a valu les critiques d’un membre du Rassemblement national puisque Mbappé refusait publiquement d’accepter la montée des partis extremistes en France. Thierry Henry a validé cette opinion.

Ces derniers jours, les joueurs de l’équipe de France profitent de leurs passages respectifs en conférence de presse afin d’évoquer les élections législatives les 30 juin et 7 juillet. Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ainsi que Kylian Mbappé ont tous pris la parole afin d’inciter les gens à aller voter au vu des taux d’abstention et de la montée des extrêmes droite et gauche.

Mbappé : «J’appelle tous les jeunes à aller voter»

Dimanche, à 24 heures de l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro face à l’Autriche ce lundi 21h, Kylian Mbappé passait un appel aux votes afin de combattre les extrêmes (Rassemblement National et La France Insoumise). « Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum ».

Membre du RN : «Kylian Mbappé fracture le pays et envenime la situation»

Membre du Rassemblement national ou RN, Andréa Kotarac n’a pas hésité à recadrer Kylian Mbappé sur BFM TV en regrettant que le capitaine de l’équipe de France « fracture le pays » de par ses propos. « Je suis frappé en tant qu’amoureux du football et déçu (…) Sa prise de position va à l’encontre de celle de la FFF (…) Quand on a beaucoup d’argent, on peut se permettre d’outrepasser les positions de la Fédération. Ce n’est pas n’importe qui. On lui demande d’avoir un devoir de réserve et il ne le fait pas. Au RN, on considère qu’on doit respecter tous les Français. Par ce type de position en plein Euro, Kylian Mbappé fracture le pays et envenime la situation ».

