Mercato : «De la folie», Neymar se fait rembarrer !

Jean de Teyssière

Ces derniers jours, Neymar a mis le feu au Brésil. Alors qu'il se remet tranquillement d'une rupture des ligaments croisés, le Brésilien était au Brésil ces derniers jours et a avoué vouloir jouer un jour pour le club de Flamengo. Mais le président du club brésilien a calmé le jeu.

Après sa descente en deuxième division brésilienne, Neymar avait envoyé un joli message de soutien au club de ses débuts. Il s'y était révélé avant de filer en Europe, au FC Barcelone. Marcelo Texeira, le président de Santos avait même révélé que Neymar lui avait dit « Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu’à ce que vous reveniez en première division. Alors retirez le 11 jusqu’à ce que je revienne. » Mais le Brésilien rêve aussi d'un autre club auriverde...

«J’ai toujours dit vouloir jouer pour Flamengo»

Ces derniers jours, Neymar était de passage au Brésil et a même assisté à un match de Flamengo, quelques instants après avoir déclaré : « J’ai toujours dit (vouloir jouer pour Flamengo). Évidemment, Flamengo est ma deuxième équipe préférée, car ma première est Santos. (…) Avec tout le respect que je dois à l’équipe qui m’a formé et dont je suis fan depuis que je suis petit, j’ai une grande affection pour Flamengo et évidemment, cela serait un immense plaisir si un jour, je pouvais jouer ici. »

Mercato : Surprise, Neymar annonce déjà sa prochaine destination ? https://t.co/136VUmwLGX pic.twitter.com/odNEG7ICOE — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

«C’est de la folie de penser à le signer»