Cristiano Ronaldo donne rendez-vous à Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo va vivre son sixième Euro avec le Portugal, et sans doute le dernier puisqu’il soufflera sa 40ème bougie en février prochain. Kylian Mbappé veut se mettre en travers du chemin de son idole en raflant son premier Euro avec l’équipe de France. Le rendez-vous est pris. Explications.

Il reste un peu plus de 24 heures avant que l’Allemagne et l’Écosse donnent le coup d’envoi de l’Euro outre-Rhin. L’occasion pour Kylian Mbappé de finir le jeu après la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021, deux trophées qu’il a remporté avec l’équipe de France.

Kylian Mbappé annonce ses ambitions de titre à l’Euro !

Pour Sport BILD, le capitaine de l’équipe de France n’a pas caché l’objectif des Bleus : s’asseoir sur le sommet de l’Europe le 14 juillet prochain à Berlin en finale. « Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l’histoire. C’est notre travail. Nous sommes prêts, nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison ». Kylian Mbappé ne veut cependant pas brûler les étapes pendant ce championnat d’Europe. « Nous devrons maîtriser étape par étape. Nous devons d’abord réussir une bonne phase de groupe, ensuite, nous verrons. Nous avons une équipe très forte, tout le monde le sait, nous ne devons pas répéter cela à chaque fois. Nous venons en Allemagne avec de grandes ambitions, mais aussi avec beaucoup d’humilité ».

Cristiano Ronaldo : «Nous rêvons et nous sommes prêts»