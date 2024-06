La punchline de Riolo sur l’avenir de Deschamps !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps monopolise le statut de sélectionneur de l’équipe de France d’après Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC en a assez du jeu prôné par les Bleus depuis quelque temps et estime même que l’idée du football de Deschamps ne lui donnerait aucun job actuellement.

Daniel Riolo n’en peut plus de Didier Deschamps. A la tête de l’équipe de France A depuis la fin de l’Euro 2012, le champion du monde 98 va prendre part à sa sixième compétition du 14 juin au 14 juillet en Allemagne dans le cadre de l’Euro. La compétition de trop pour l’éditorialiste de RMC ?

«On a compris que l’efficacité et le résultat, il n’y a que ça qui l’intéressait»

Sur le plateau de l ’After Foot, Daniel Riolo a réclamé la tête de Didier Deschamps, contractuellement lié à l’équipe de France jusqu’en juin 2026. Pour lui, Deschamps doit s’en aller et laisser la place à Zinedine Zidane. Riolo a cependant reconnu que le principal intéressé a toujours été transparent dans sa communication et dans la façon dont il a bâti ses groupes. « Tout ce qu’il dit sur le management, on le sait depuis très longtemps. Il l’a très souvent expliqué et je crois qu’on a tous compris comment il fonctionnait de ce côté-là. On sait que là, pour le coup, il est réellement habile dans le sens où les joueurs qu’il prend vont véritablement tout donner. Il ne sera jamais trahi par les joueurs qui donneront tout pour aller chercher le résultat. Et justement, le résultat, on a compris que l’efficacité et le résultat, il n’y a que ça qui l’intéressait ».

«Il est tellement vintage qu’en fait il pourrait trouver zéro taf»