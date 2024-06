Surprise, Messi va dire stop ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi est au crépuscule de sa carrière. À bientôt 37 ans, l’octuple Ballon d’or va disputer une énième Copa America afin de préparer une sixième Coupe du monde en 2026. Rien n’est moins sûr, quand bien même l’Argentin n’est plus aussi convaincu de ne pas y prendre part.

Au moment d’entamer la dernière Coupe du monde qui se déroulait au Qatar, Lionel Messi annonçait clairement que c’était son cinquième et dernier Mondial avec l’Argentine. Au final, l’ Albiceleste a été sacrée championne face à l’équipe de France et certains gros tauliers de la sélection argentine l’incitent à revoir sa décision.

«Cela dépend de comment je me sens, de comment je suis physiquement»

Au centre d’entraînement de l’Inter Miami avec le reste de l’ Albiceleste en préparation de la Copa America aux États-Unis (20 juin-14 juillet), Lionel Messi s’est confié à Infobae sur un éventuel revirement de situation et sa présence pour la Coupe du monde 2026. Contrairement à Cristiano Ronaldo, Messi n’est pas convaincu d’être physiquement apte pour être de la partie. « Cela dépend de comment je me sens, de comment je suis physiquement, et d'être réaliste avec moi-même. Il reste encore beaucoup de temps... entre guillemets, « beaucoup et peu », parce que ça passe vite, mais il reste encore un peu de temps et je ne sais pas comment je serai à ce moment-là. L'âge est aussi une réalité, même si ce n'est qu'un chiffre ».

«On verra bien !»