Kings World Cup : Un but complètement fou élimine les Français, AmineMaTue menace Gerard Piqué (vidéo)

Florian Barré

Après trois matchs joués, l’équipe française menée par le streamer AmineMaTue est d’ores et déjà éliminée de la Kings World Cup au grand dam de Samir Nasri et Jérémy Ménez. De plus, la défaite est difficile à avaler puisque le dernier but encaissé par « Foot2Rue » a été largement controversé. En effet, lors d’une séance de tirs au but, le ballon est entré dans les cages françaises alors que l’action semblait terminée.

Il fallait absolument s’imposer face aux Argentins du Muchachos FC ce dimanche soir. Malheureusement, sans Samir Nasri blessé, les joueurs de Foot2Rue se sont de nouveau inclinés aux tirs au but (4-4, 3-4) et ne verront donc pas les huitièmes de finale de la Kings World Cup. Cela, même si les Français portent réclamations depuis la fin de la rencontre en raison du but totalement fou encaissé par le gardien Christian N’Sapu. Un but gag que n’est pas prêt d’oublier le sélectionneur AmineMaTue puisque initialement, la lumière rouge signifie la fin du pénalty et l’invitation au gardien à se replacer.

Yes, this was a goal. UNBELIEVABLE 🤯🤯🤯🤯#KingsWorldCup pic.twitter.com/0pMrKV5IxW — Kings League World (@_KingsWorld) June 2, 2024

L’explication enragée d’AmineMaTue

Le steamer s’est d’ailleurs lâché sur son live Twitch après la rencontre, mettant de nombreuses choses au clair sur la situation dans laquelle se retrouve son équipe : « On arrive à la séance de tirs au but MLS. Ça tire, on a l’avantage. On arrive au dernier penalty. T’as le décompte qui te met l’écran en rouge. Ton gardien, il voit l’écran qui est rouge… C’est fini ! Y a plus de buts. Tout le monde a agi comme si le but était mort. » Énervé, le streamer s’en prend directement à Gerard Piqué. « Même les Espagnols qui sont contre nous, ils disent : ‘Non les gars c’est une honte. Ce qu’il se passe n’est pas normal.’ Je peux faire quoi de plus ? »

« Je vais les prendre par le col je ne vais pas les lâcher »