Kings World Cup : Tout ce que vous devez savoir

Florian Barré

Lundi soir, l’équipe de Samir Nasri et Jérémy Ménez démarrait sa Kings World Cup au Mexique par une victoire surprenante face au Pio FC. Cette compétition de football à sept, créée par Gerard Piqué et qui rapportera un million de dollars à l’équipe qui l’emportera, se déroule du 26 mai au 9 juin et est intégralement diffusée sur Twitch. Mais en quoi consiste-t-elle exactement ?

C’est sous l’égide du steamer AmineMaTue que l’équipe française de la Kings World Cup, aussi surnommée « Foot2Rue », évolue. Dans ses rangs, on y retrouve notamment les anciens footballeurs professionnels Samir Nasri et Jérémy Ménez. Durant la compétition, 32 équipes s’affrontent en direct sur la plateforme Twitch depuis ce dimanche et ce jusqu’au 9 juin prochain : dix sont issues de la Kings League, en Espagne, dix autres de l’Americas Kings League, en Amérique du Sud et les 12 dernières sont invitées. Parmi elles, on retrouve Foot2Rue pour représenter la France.

Du foot, avec des bonus

Mais attention, les règles sont spéciales ! En effet, les différents matchs ont lieu sur un terrain plus petit qu’à l’accoutumée avec seulement deux mi-temps de 20 minutes. En cas de match nul, comme lors du match de ce lundi soir entre Foot2Rue et Pio FC (5-5), une séance de tir au but à lieu. Et de la même manière que pour la Kings League, les équipes ont la possibilité d’activer des bonus pendant leurs matchs, à l’instar d’un penalty accordé, des buts qui comptent double durant quelques minutes ou l’exclusion temporaire d’un adversaire.

Un tournoi en deux étapes