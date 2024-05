Mbappé a tenté une folie pour Zidane !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a toujours eu un lien affectif envers le Real Madrid. Et forcément, deux de ses idoles que sont Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, ont arboré la tunique merengue. Zidane a inspiré Mbappé tant footballistiquement parlant qu’au niveau capillaire. Un ancien entraîneur de Mbappé a lâché une incroyable anecdote.

Kylian Mbappé est un fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo. Et ce, depuis sa plus tendre enfance. Un cliché réputé a tourné depuis plusieurs années dans lequel on peut apercevoir Mbappé sur son lit, la tête pleine de rêves en admirant les posters du quituple Ballon d’or inondant les murs de sa chambre.

En plus de Cristiano Ronaldo, Mbappé était obsédé par Zidane

Cependant, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a toujours eu de l’affection pour Zinedine Zidane. Au point où le joueur passé par l’INF Clairefontaine a souhaité lui ressembler comme deux gouttes d’eau pendant sa jeunesse. C’est en effet ce que Thierry Pointeau a partagé en interview pour le documentaire de la BBC : Sporting Giants, Kylian Mbappé.

Mbappé a demandé à un coiffeur de lui faire une calvitie pour ressembler à Zidane

Ex-entraîneur de Kylian Mbappé chez les jeunes, Thierry Pointeau affirme que le capitaine de l’équipe de France avait une si grande obsession pour Zinedine Zidane qu’il a un jour demandé à un coiffeur de lui raser le crâne de telle manière que cela lui fasse une calvitie à l’arrière du crâne afin d’avoir la même coiffure que Zinedine Zidane. Une requête que le coiffeur en question n’avait pas respectée.