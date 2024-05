Remplacer Mbappé à Paris ? Un attaquant de Ligue 1 balance

Thomas Bourseau

Le Real Madrid va enfin accueillir Kylian Mbappé après des années d’échec. Et du point de vue du joueur, le rêve olympique ne devrait une nouvelle fois pas être pour cet été puisque le club madrilène refuserait qu’il participe aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alexandre Lacazette a été invité à s’exprimer sur une participation aux JO.

Kylian Mbappé va quitter le PSG et la capitale cet été pour rejoindre le Real Madrid, quand bien même aucune communication officielle n’ait été effectuée tant par le joueur que le club merengue, tout a été bouclé entre les parties concernées. Comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises, Mbappé est emballé par l’idée de faire un retour express à Paris pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Le Real Madrid ne veut pas libérer Mbappé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

La Fédération française de football a reçu un courrier du Real Madrid en février dernier via lequel le champion d’Espagne assurait qu’aucun international français ne sera mis à disposition de Thierry Henry pour l’équipe masculine olympique de football. L’arrivée imminente de Kylian Mbappé n’y changerait rien et malgré le forcing du président de la République Emmanuel Macron auprès de Florentino Pérez, le président du Real Madrid camperait sur ses positions selon la Cadena COPE : le Real Madrid compte sur Mbappé dès le mois d’août et l’empêchera donc de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

