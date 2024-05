PSG : Luis Enrique annonce un grand défi pour Barcola !

Benjamin Labrousse

Pour la troisième fois de la saison, le PSG va affronter l’OL. Ce samedi, Parisiens et Lyonnais se retrouvent en finale de la Coupe de France (21h). Une rencontre pour Bradley Barcola, formé à Lyon et recruté l’été dernier par le club de la capitale. Présent en conférence de presse cet après-midi, Luis Enrique a évoqué ces retrouvailles.

Le 21 avril dernier, le PSG étrillait l’OL au Parc des Princes (4-1). Déjà vainqueurs des Gones (1-4) en septembre 2023, les Parisiens assommaient de nouveau les partenaires d’Alexandre Lacazette. Pour Bradley Barcola, cette rencontre aura sonné comme une revanche personnelle. Très critiqué par les supporters de l’OL pour son départ l’été dernier vers le PSG, le numéro 29 avait évacué sa frustration en allant célébré un but des siens devant le parcage lyonnais...

PSG : Barcola les fait enrager, l’OL réagit ! https://t.co/yEo4hTClyV pic.twitter.com/gDxVDQtSxg — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« C’est sûr que sur la célébration, c’était un peu limite »

Ce geste n’était clairement pas passé chez les supporters rhodaniens. « C’est sûr que sur la célébration, c’était un peu limite. On pourrait peut-être lui en vouloir un peu. Pour moi, c’est une petite erreur qu’il a commise. Lorsqu’on est jeune, on fait des erreurs. Sûrement que plus tard, il s’en rendra compte. Je pense qu’il a fait ça dans l’euphorie. Il a possiblement mal géré les insultes et le fait que les supporters lui en voulaient un peu » , déclarait récemment Corentin Tolisso à propos de l’attitude de Bradley Barcola face à l’OL en avril dernier.

« C'est difficile de jouer contre sa ville »