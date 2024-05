Euro 2024 : Deschamps l'a snobé, il répond à Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a fait son choix. Bien qu’Alexandre Lacazette soit en pleine forme ces dernières semaines, le sélectionneur des Bleus lui a préféré Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola pour l’Euro. Il reste tout de même les Jeux Olympiques pour le buteur de l’OL qui s’est livré à ce sujet pour Canal+.

Jeudi dernier, Didier Deschamps a communiqué une liste élargie de 25 joueurs qui représenteront l’équipe de France à l’Euro du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Le sélectionneur des Bleus, malgré la belle seconde partie de saison de l’OL et ses statistiques sur l’ensemble de l’exercice en Ligue 1 avec les Gones (19 buts et 4 passes décisives), n’a pas retenu Alexandre Lacazette et sa dernière sélection remonte à novembre 2017.

«Il fait fréquemment partie des pré-listes, mais d’autres joueurs ont pris le relais aussi»

En mars dernier, interrogé sur les absences répétées d’Alexandre Lacazette en équipe de France par Le Progrès , Didier Deschamps tenait le discours suivant. « Je regarde les matchs, et il fait fréquemment partie des pré-listes, mais d’autres joueurs ont pris le relais aussi. Ce n’est pas une question d’âge, puisque Olivier (Giroud) est toujours là avec nous. Il n’a pas eu une place aussi importante en sélection que dans les clubs pour lesquels il a joué, mais je suis content que son retour à Lyon se passe bien pour lui. Ce qui s’est passé en équipe de France, où il a eu malgré tout du temps de jeu, c’est une question de concurrence ».

«Franchement, je ne sais pas si je suis candidat pour les JO»