Ballon d’or : Mbappé, Bellingham… Guardiola annonce un invité surprise !

Thomas Bourseau

Phil Foden n’est plus la jeune promesse du football anglais. Bien qu’il ne soit âgé que de 23 ans, son palmarès peut en faire rougir plus d’un et saison avec Manchester City également. Nommé joueur de l’année en Angleterre, il sera plus qu’un candidat au Ballon d’or aux côtés de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham en cas de consécration des Three Lions à l’Euro d’après Pep Guardiola.

Que ce soit en Ligue des champions ou bien en Premier League, Phil Foden (23 ans) a été étincelant tout au long de la saison. Le milieu offensif de Manchester City, malgré l’élimination en quarts de finale de C1 du tenant du titre, a tout de même inscrit 5 buts, le tout en délivrant 3 passes décisives. Sacré champion d’Angleterre pour la quatrième fois consécutive avec City, une première dans l’histoire du football anglais, Foden comptabilise 19 réalisations et 8 passes décisives sur l’exercice 2023/2024.

Pep Guardiola dresse un portrait flatteur de Phil Foden !

Sur la pelouse de l’Etihad Stadium dans le cadre des célébrations de Manchester City après le titre de Premier League conquis dimanche face à West Ham (3-1), Pep Guardiola a été invité à s’exprimer sur Phil Foden par le journaliste de beIN SPORTS Andy Kerr, nommé joueur de la saison en Premier League. « Il a été nommé joueur de l’année, c’est pour ça ». a commencé par avancer l’entraîneur de Manchester City au sujet de l’auteur du doublé si décisif face aux Hammers dimanche.

PSG - Mbappé : Le Real Madrid veut éviter une catastrophe ! https://t.co/BkYjwKmzbb pic.twitter.com/0CjsscBf8P — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

«Le Ballon d’or ? S’il gagne avec l’Angleterre cet été, il ira le chercher»