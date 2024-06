Mbappé : Griezmann postule pour le remplacer à Paris !

Thomas Bourseau

Thierry Henry va tenter d’amener le groupe qu’il va communiquer ce lundi 3 juin à l’or olympique en août prochain pendant les JO de Paris 2024. Avec ou sans Antoine Griezmann ? Kylian Mbappé ne recevra pas de bon de sortie de la part du Real Madrid, mais le joueur d’Atletico de Madrid pourrait bien connaître un autre sort. C’est du moins ce qu’il espère.

Antoine Griezmann va disputer sa 6ème compétition officielle avec l’équipe de France A en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Et après ? À 33 ans, le champion du monde tricolore pourrait bien voir sa dernière chance de disputer des Jeux Olympiques lui passer sous le nez cet été (26 juillet-11 août) si jamais l’Atletico de Madrid ne lui donnait pas l’autorisation de prendre part aux olympiades parisiennes.

Antoine Griezmann est «sous-côté» selon Thierry Henry

En interview pour Le Parisien en mars dernier, Thierry Henry préparait déjà le terrain. Alors que Griezmann n’a jamais vraiment dissimulé son rêve olympique, le sélectionneur des Bleuets et de l’équipe masculine qui prendra part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dressait un portrait plus que flatteur de l’homme à tout faire des Bleus. « Griezmann est de très loin le joueur le plus sous-côté qui existe. Souvent, on parle de Kylian, tellement à juste titre que je suis même pour qu’on en abuse. Mais Griezmann… Regardez ses passes et ses buts. Dites-moi qui dans l'histoire pouvait bien jouer aux quatre postes offensifs comme lui? Il n’y en a pas beaucoup… Grizou fait partie de ceux-là ».

«Les JO ? C’est un rêve, mais (…) le joueur ne peut pas décider»