Mbappé : Discorde au PSG, grande nouvelle pour l’équipe de France ?

Thomas Bourseau

L’amour a certes duré plus que trois ans entre le PSG et Kylian Mbappé, mais le divorce a été rude. Les tensions de part et d’autres auraient incité les parties à faire appel à leurs avocats afin de régler des différends financiers. Mais pas de quoi faire peur à l’équipe de France à l’approche de l’Euro.

Dès l’été dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi menaçait le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain d’être transféré s’il refusait de revenir sur sa position de ne pas activer la clause incluse dans son contrat afin de le rallonger de juin 2024 à juin 2025. Mbappé n’a pas bronché, mais a fait une concession.

Une histoire délicate entre le PSG et Mbappé cette saison

Alors que sa prolongation de contrat en 2022 lui valait des primes de fidélité à chaque année supplémentaire passée au PSG, Kylian Mbappé a accepté de ne pas percevoir celle de 2023 pour être réintégré dans le groupe de Luis Enrique à la mi-août. Mais son temps de jeu a été réduit après l’annonce de son départ en février dernier, une punition pas du tout appréciée par Kylian Mbappé comme l’explique L’Équipe .

Le financier au cœur du débat entre le PSG et Mbappé, l’équipe de France souffle